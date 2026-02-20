Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Das Thanksgiving-Fest

ProSiebenStaffel 1Folge 8
Das Thanksgiving-Fest

Das Thanksgiving-FestJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 8: Das Thanksgiving-Fest

21 Min.Ab 6

Thanksgiving ist bei den Hecks ein echtes Highlight - genauer gesagt der Tag danach, wenn es zum Black Friday überall Rabatte gibt. Um möglichst viele Schnäppchen zu ergattern, entwirft Frankie für die Familie einen ausgeklügelten Schlachtplan: Sue versucht, günstige Haushaltswaren zu erwischen, Axl kümmert sich um Sportartikel und Brick soll sich ins Gedränge der Elektroabteilung stürzen. In die Vorfreude platzt die Nachricht, dass Frankie selbst an dem Tag arbeiten muss.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
ProSieben
The Middle

The Middle

Alle 2 Staffeln und Folgen