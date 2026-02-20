The Middle
Folge 8: Das Thanksgiving-Fest
21 Min.Ab 6
Thanksgiving ist bei den Hecks ein echtes Highlight - genauer gesagt der Tag danach, wenn es zum Black Friday überall Rabatte gibt. Um möglichst viele Schnäppchen zu ergattern, entwirft Frankie für die Familie einen ausgeklügelten Schlachtplan: Sue versucht, günstige Haushaltswaren zu erwischen, Axl kümmert sich um Sportartikel und Brick soll sich ins Gedränge der Elektroabteilung stürzen. In die Vorfreude platzt die Nachricht, dass Frankie selbst an dem Tag arbeiten muss.
