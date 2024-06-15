Das Zweite Halloween-FestJetzt kostenlos streamen
The Middle
Folge 7: Das Zweite Halloween-Fest
21 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 6
Während alle anderen Mädchen als sexy Schulmädchen oder Krankenschwestern auf einer Halloween-Party verkleidet sind, kommt Sue als Würfel. Verwirrt fragt sie ihren Vater um Rat, auf was Jungs eigentlich stehen. Doch dieser weicht Sues Frage aus. Währenddessen beschließt Frankie, sich gegen unverschämte Mitmenschen zu wehren.
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