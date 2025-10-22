Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Der Heilungsprozess

ProSiebenStaffel 6Folge 21vom 22.10.2025
Der Heilungsprozess

Der HeilungsprozessJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 21: Der Heilungsprozess

21 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 6

Tags Bruder Dutch kommt zu Besuch. Die beiden sind seit Jahrzehnten zerstritten, aber Frankie hat sich zum Ziel gesetzt, die beiden Streithähne wieder versöhnen. Das gestaltet sich jedoch als schwierig und führt auch zu Spannungen zwischen ihr und Mike. Sue muss derweil nachsitzen. Als Coach Babbitt ihr rät, etwas weniger brav, fleißig und angepasst zu sein, ist sie verwirrt.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
ProSieben
The Middle

The Middle

Alle 2 Staffeln und Folgen