The Middle
Folge 21: Der Heilungsprozess
21 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 6
Tags Bruder Dutch kommt zu Besuch. Die beiden sind seit Jahrzehnten zerstritten, aber Frankie hat sich zum Ziel gesetzt, die beiden Streithähne wieder versöhnen. Das gestaltet sich jedoch als schwierig und führt auch zu Spannungen zwischen ihr und Mike. Sue muss derweil nachsitzen. Als Coach Babbitt ihr rät, etwas weniger brav, fleißig und angepasst zu sein, ist sie verwirrt.
