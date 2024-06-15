Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Die Abschlussfeier

ProSiebenStaffel 6Folge 24vom 15.06.2024
Die Abschlussfeier

Die AbschlussfeierJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 24: Die Abschlussfeier

21 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 6

Sue steht kurz vor dem Ende ihrer Highschool-Zeit und plant deshalb eine große Abschlussfeier. Brick soll eine Klasse überspringen und ab Herbst in die Highschool gehen, damit hätte er auch einen Abschluss vor sich. Kurzerhand möchte er mit seiner Schwester zusammen feiern, was Sue natürlich ätzend findet. Frankie hat alle Mühe, die beiden Streithähne zu besänftigen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
ProSieben
The Middle

The Middle

Alle 3 Staffeln und Folgen