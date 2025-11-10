Der Foto-Kirchen-WeihnachtswahnsinnJetzt kostenlos streamen
The Middle
Folge 10: Der Foto-Kirchen-Weihnachtswahnsinn
21 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 6
Von wegen besinnliche Weihnachten. Da das Weihnachtsfest bei den Hecks meist in totalem Stress ausartet, beschließen Frankie und Mike, es in diesem Jahr einmal ganz anders zu begehen. Die Familie wird in ihren eigenen vier Wänden bleiben und die Christmesse im Fernsehen verfolgen. Doch ob das wirklich eine so gute Idee ist?
