The Middle

Der Beginn der Selbstständigkeit

ProSiebenStaffel 7Folge 11vom 11.11.2025
Folge 11: Der Beginn der Selbstständigkeit

21 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 6

Sue möchte sich am College für eine Studenten-Verbindung bewerben. Dort trifft sie auf die perfekte Lexie, die bei allen Kommilitonen gut ankommt - ganz im Gegensatz zu Sue. Mike lässt sich von Axl in die Welt der sozialen Netzwerke einführen, um sein Windel-Geschäft anzukurbeln. Es dauert jedoch nicht lange und er sieht sich einem Shitstorm ausgesetzt. Brick wird derweil immer selbstständiger - sehr zu Frankies Bedauern.

