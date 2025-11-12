Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

ProSiebenStaffel 7Folge 12vom 12.11.2025
Folge 12: Die Jammerlappen

21 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6

Axls Praktikum bei Little Betty beginnt; voller Vorfreude steht er im Büro. Seine Ambitionen werden allerdings schnell zerstört, als er für seinen Vorgesetzten Jack Kershaw sowie sämtliche Kollegen Kaffee holen soll. Professor Grant fordert Sue heraus, die Welt nicht mehr durch die rosarote Brille zu sehen und kritischer zu denken. Sue kann mit Grants Aussage jedoch überhaupt nichts anfangen.

ProSieben
