The Middle
Folge 12: Die Jammerlappen
21 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6
Axls Praktikum bei Little Betty beginnt; voller Vorfreude steht er im Büro. Seine Ambitionen werden allerdings schnell zerstört, als er für seinen Vorgesetzten Jack Kershaw sowie sämtliche Kollegen Kaffee holen soll. Professor Grant fordert Sue heraus, die Welt nicht mehr durch die rosarote Brille zu sehen und kritischer zu denken. Sue kann mit Grants Aussage jedoch überhaupt nichts anfangen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick