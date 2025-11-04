Der Zeitreisende und der SensenmannJetzt kostenlos streamen
The Middle
Folge 6: Der Zeitreisende und der Sensenmann
21 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 6
Mike zieht zu Halloween mit Brick um die Häuser. Dabei entdeckt Brick an einem Haus ein Gemälde, auf dem ein Junge zu sehen ist, der aussieht wie er, auch alles andere dort erinnert ihn an sich. Was hat das zu bedeuten? Frankie hat indessen Ärger mit Axl, Kenny und Hutch, die immer nur fernsehend auf der Couch lümmeln und nichts im Haushalt machen. Dazu kommt, dass ihr Rita Glossner mal wieder richtig auf die Nerven geht.
