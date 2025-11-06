Das ganz andere ThanksgivingJetzt kostenlos streamen
The Middle
Folge 8: Das ganz andere Thanksgiving
21 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 6
Da Frankie wegen Umbaus der Praxis zwei Monate arbeitslos ist, nimmt sie an Thanksgiving einen Job in einem historischen Dorf an. Die Familie beschließt daraufhin, Thanksgiving auf den Juni zu verschieben. Eine komische Situation für alle: Axl ist nach Heulen zumute, Sue muss drei Schichten durchgehend im "Spudsy's" schuften und Mike und Brick spielen Poker.
