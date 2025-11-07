The Middle
Folge 9: Die Tagung
21 Min.Ab 6
Frankie wird von ihrem neuen Arbeitgeber auf eine Tagung nach Des Moines, Iowa geschickt, um dort Dr. Sommer Samuelson kennenzulernen. Sie bittet Mike, sie zu begleiten. Zunächst sträubt er sich, doch schließlich sagt er zu. Mikes Vater wird auf Brick aufpassen, während sie unterwegs sind. Big Mike ist allerdings nicht der geeignete Babysitter. Derweil versucht Axl seine Schwester Sue davon zu überzeugen, ihm das freie Bett in ihrer Studentenbude zu überlassen.
