The Middle
Folge 16: Die Bessere gewinnt
21 Min.Ab 6
Anstatt auf den Bahamas zu relaxen, verbringt Lexie ihre Frühlingsferien bei den Hecks. Schnell wird klar weshalb: Sie ist in Axl verknallt. Mike hat die High-School-Sportlehrerin Babbitt für das Steinbruch-Softball-Team engagiert, die prompt das Kommando übernimmt. Frankie versucht derweil verzweifelt, eine Andeutung der Nachbarin zu entschlüsseln. Was hat wohl ihre Familie geleistet, auf das sie stolz sein kann?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick