Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Die Bessere gewinnt

ProSiebenStaffel 8Folge 16
Die Bessere gewinnt

Die Bessere gewinntJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 16: Die Bessere gewinnt

21 Min.Ab 6

Anstatt auf den Bahamas zu relaxen, verbringt Lexie ihre Frühlingsferien bei den Hecks. Schnell wird klar weshalb: Sie ist in Axl verknallt. Mike hat die High-School-Sportlehrerin Babbitt für das Steinbruch-Softball-Team engagiert, die prompt das Kommando übernimmt. Frankie versucht derweil verzweifelt, eine Andeutung der Nachbarin zu entschlüsseln. Was hat wohl ihre Familie geleistet, auf das sie stolz sein kann?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
ProSieben
The Middle

The Middle

Alle 1 Staffeln und Folgen