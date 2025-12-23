The Middle
Folge 17: Der faule Zauber
21 Min.Ab 6
Auf einer Party trifft Axl auf seine Ex-Freundinnen Cassidy, Devin und Ashley. Mit allen dreien trifft er sich noch einmal, um herauszufinden, warum es damals nicht geklappt hat. Zu allem Übel will er auch mit April klar Schiff machen. Sue ist derweil auf einem Uni-Ball eingeladen. Obwohl sie zwei Kavaliere hat, verprellt sie beide und wird am Ende von einem unerwarteten Date ausgeführt.
