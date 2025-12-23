Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Der faule Zauber

ProSieben Staffel 8 Folge 17
Der faule Zauber

Der faule ZauberJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 17: Der faule Zauber

21 Min. Ab 6

Auf einer Party trifft Axl auf seine Ex-Freundinnen Cassidy, Devin und Ashley. Mit allen dreien trifft er sich noch einmal, um herauszufinden, warum es damals nicht geklappt hat. Zu allem Übel will er auch mit April klar Schiff machen. Sue ist derweil auf einem Uni-Ball eingeladen. Obwohl sie zwei Kavaliere hat, verprellt sie beide und wird am Ende von einem unerwarteten Date ausgeführt.

The Middle
ProSieben
The Middle

The Middle

