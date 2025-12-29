The Middle
Folge 18: Der Klempner-Klau
21 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 6
Nach einem Wasserrohrbruch suchen die Hecks händeringend nach einem Klempner, der höchstens 20 Dollar verlangt. Mikes Wahl fällt auf den Handwerker von Bill, der das allerdings gar nicht gut findet. Bevor Axl das College verlässt, möchte Brick mit seinem großen Bruder ein richtiges Party-Wochenende erleben, und Frankie versucht mit allen Mitteln herauszufinden, in wen Sue verknallt ist.
