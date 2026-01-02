The Middle
Folge 20: Die Freischwimmer
21 Min.Ab 6
Mike richtet mit viel Mühe den Pool für die Kinder her, die aber nicht mehr daran interessiert sind, im Wasser zu planschen. Als er daraufhin den Pool entsorgen will, können sich Sue und Brick nicht von ihren Kindheitserinnerungen trennen. Währenddessen stehen bei Axl erneut Bewerbungsgespräche an und er leiht sich dafür den Beerdigungsanzug seines Vaters. Da er wieder ohne Job nach Hause kommt, beschließt Frankie, mit ihm shoppen zu gehen.
Weitere Folgen in Staffel 8
