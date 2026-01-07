Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Der Kampf ums Fliegen

ProSiebenStaffel 8Folge 23vom 07.01.2026
Der Kampf ums Fliegen

Der Kampf ums FliegenJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 23: Der Kampf ums Fliegen

21 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 6

Beim Einparken berührt Sue einen stehenden Wagen und hinterlässt einen kaum sichtbaren Kratzer. Gewissenhaft hinterlässt sie nicht nur einen, sondern gleich 15 Zettel und wartet angespannt auf den Anruf des Fahrers. Währenddessen erzählt Axl seinen Eltern von einer geplanten Europa-Reise. Mike ist strikt dagegen, doch Frankie schafft es, ihn davon zu überzeugen, dass Axl raus aus Orson und die Welt erkunden muss.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
ProSieben
The Middle

The Middle

Alle 2 Staffeln und Folgen