The Middle

ProSiebenStaffel 8Folge 5vom 05.12.2025
21 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 6

Brick ist überglücklich: Heute ist sein 15. Geburtstag, und er darf endlich in Begleitung Auto fahren. Bei einer rasanten Fahrt mit Bruder Axl kommt es allerdings zu einem Crash mit einer großen Plastik-Kuh, dem beliebten Wahrzeichen der Stadt Orson. Die Brüder verheimlichen jedoch den Unfall, woraufhin ein Bürger-Sonderkommando gegründet wird, das herausfinden soll, wer hinter dieser Gräueltat steckt.

