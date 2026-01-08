Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 9Folge 1vom 08.01.2026
21 Min., Ab 6

Die Familie freut sich auf Axls Rückkehr von seiner Europa-Rundreise. Doch hat er einige Eigenarten dort angenommen, die Frankie und Mike in den Wahnsinn treiben. Auch seine fehlende Motivation, sich einen Job zu suchen, trägt dazu bei. Dabei sind Frankies Nerven sowieso schon angespannt, denn sie versucht, das Vermächtnis der Familie in einer Zeitkapsel zu hinterlassen, doch scheint keiner ihr Interesse daran zu teilen.

