The Middle

Die magischen Hände

ProSieben Staffel 9 Folge 8 vom 19.01.2026
Folge 8: Die magischen Hände

21 Min. Ab 6

Brick wittert seine Chance, Lilah, die neue Schülerin, für sich zu gewinnen und lädt sie zu sich nach Hause ein - aber erst nachdem er für seine Eltern eine Art Drehbuch geschrieben hat. Sue macht unterdessen den Fehler, sich einen gruseligen Film anzusehen, woraufhin sie an Schlaflosigkeit leidet. Auch Axl leidet, denn sein alter Kumpel stresst ihn mit seinem Putzwahn. Doch leider ist dieser Tick nicht das einzige, was sich geändert hat.

