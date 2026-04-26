The Neighborhood
Folge 13: Der Kunstunterricht
21 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12
Um gemeinsam mit ihrem Mann mehr zu unternehmen, möchte Tina mit Calvin einen Malkurs belegen. Doch er weigert sich standhaft und so begleitet Gemma ihre Nachbarin zu dem Lehrgang. Voller Begeisterung erzählt Tina vom Thema ihrer ersten Stunde: Sie durfte eine Aktzeichnung von einem männlichen Modell anfertigen. Damit ist Calvins Eifersucht geweckt und er überlegt, wie er Tina von dem Malkurs abhalten kann.
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The Neighborhood
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: CBS International Television & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Brinton, Monty & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.
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