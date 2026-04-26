The Neighborhood
Folge 14: Helden wie wir
20 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12
Dave überwältigt einen Dieb, der einen Frisörsalon ausrauben möchte. Er ist wahnsinnig stolz auf seine mutige Handlung und erzählt jedem, wie er den Täter zur Strecke gebracht hat. Calvin war bei dem Überfall ebenfalls dabei und stellt fest, dass sein Freund seine Geschichte jedes Mal etwas mehr dramatisiert. Kurz darauf trifft Dave auf den Cousin des Räubers - und plötzlich wird der mutige Held ganz kleinlaut.
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The Neighborhood
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: CBS International Television & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Brinton, Monty & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. & © Season 3: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2021 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Brinton, Monty
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