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The Neighborhood

Helden wie wir

ProSiebenStaffel 3Folge 14vom 02.05.2026
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The Neighborhood

Folge 14: Helden wie wir

20 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12

Dave überwältigt einen Dieb, der einen Frisörsalon ausrauben möchte. Er ist wahnsinnig stolz auf seine mutige Handlung und erzählt jedem, wie er den Täter zur Strecke gebracht hat. Calvin war bei dem Überfall ebenfalls dabei und stellt fest, dass sein Freund seine Geschichte jedes Mal etwas mehr dramatisiert. Kurz darauf trifft Dave auf den Cousin des Räubers - und plötzlich wird der mutige Held ganz kleinlaut.

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