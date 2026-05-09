The Neighborhood
Folge 18: Die Überraschung
21 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12
Calvins Mutter schickt ihrem Sohn ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk - die Urne mit der Asche seines Vaters. Während Tina eine Überraschungsfeier für ihren Mann vorbereitet, fährt Dave mit dem Geburtstagskind zum Angeln. Als Dave jedoch versehentlich die Urne ins Wasser fallen lässt, ist Calvin völlig außer sich. Aber nicht nur Calvin wird überrascht, auch Gemma hat für Dave lebensverändernde Neuigkeiten.
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The Neighborhood
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: CBS International Television & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.
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