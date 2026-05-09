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The Neighborhood

Die Überraschung

ProSiebenStaffel 3Folge 18vom 09.05.2026
Die Überraschung

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The Neighborhood

Folge 18: Die Überraschung

21 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12

Calvins Mutter schickt ihrem Sohn ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk - die Urne mit der Asche seines Vaters. Während Tina eine Überraschungsfeier für ihren Mann vorbereitet, fährt Dave mit dem Geburtstagskind zum Angeln. Als Dave jedoch versehentlich die Urne ins Wasser fallen lässt, ist Calvin völlig außer sich. Aber nicht nur Calvin wird überrascht, auch Gemma hat für Dave lebensverändernde Neuigkeiten.

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