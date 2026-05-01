The Neighborhood
Folge 15: Calvin goes Hollywood
21 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12
Nach knapp einem halben Jahr ist die Renovierung des Wohnzimmers und der Küche der Butlers endlich abgeschlossen. Bei einer Einweihungsfeier präsentiert Calvin stolz die teure Hightech-Ausstattung. Schon bald macht sich der Neid der Gäste bemerkbar, und ruckzuck hat Calvin einen neuen Spitznamen: "Hollywood". Währenddessen beschließen die Johnsons, dass es Zeit für ein Aufklärungsgespräch mit ihrem Sprössling wird.
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The Neighborhood
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: CBS International Television & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Brinton, Monty & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.
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