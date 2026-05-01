The Neighborhood
Folge 2: Die Intervention
21 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12
Der drogenabhängige Veteran mit dem Spitznamen Crackhead Victor ist obdachlos und belästigt nun seine Nachbarn. Dave findet einen Therapieplatz für Victor und Calvin versucht, den jungen Mann zu überzeugen, die Hilfe anzunehmen, allerdings weigert er sich. Marty hingegen hat nur eins im Sinn - seine Jugendliebe Keisha zu beeindrucken. Dafür ändert er nicht nur seinen Kleidungsstil, sondern auch seinen kompletten Charakter.
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The Neighborhood
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: CBS International Television & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Brinton, Monty & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.
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