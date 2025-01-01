Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Originals

Asche zu Asche

WarnerStaffel 2Folge 22
Asche zu Asche

Asche zu AscheJetzt kostenlos streamen

The Originals

Folge 22: Asche zu Asche

41 Min.Ab 16

Dahlia und Klaus bündeln ihre Macht. Dadurch gelingt es ihnen, Hayley und Jackson in ihre Werwolfkörper zu bannen. In Menschengestalt können sie sich nur einmal im Monat frei bewegen. Unterdessen misslingt Davina der Versuch, Kol wieder von den Toten zurückzuholen. Seine letzte Hoffnung ist Rebekah: wenn sie sich von Freya wieder in eine Hexe verwandeln lässt, könnte sie Kol aus dem dunklen Reich befreien.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Originals
Warner
The Originals

The Originals

Alle 5 Staffeln und Folgen