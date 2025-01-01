Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die blutige Krone

Folge 22: Die blutige Krone

41 Min.Ab 12

Marcel feiert seine Wiedergeburt als Supervampir und stürmt mit Klaus' Feinden die Stadt. Im Hause der Mikaelsons findet ein Kampf auf Leben und Tod statt: Eine Vampirin vergiftet Freya und Marcel beißt Elijah und Kol. Kurz bevor Klaus angegriffen wird, erscheint Rebekah, um ihren Bruder zu retten. Marcel lehnt es ab, Rebekahs Familie zu heilen, lässt sich jedoch auf einen folgenschweren Kompromiss ein.

