The Orville
Folge 5: Topas Verwandlung
72 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Der Sohn von Klyden und Bortus interessiert sich für die Ausbildung zum Commander. Kelly erklärt sich bereit, Topa ihren Job zu zeigen. Nach und nach öffnet er sich ihr und erzählt, wie traurig er ist und dass er sich in seiner Haut unwohl fühlt. Kelly weiß, woran das liegt und redet seinen Eltern ins Gewissen. Ihrer Meinung nach sollen die Väter dem Jungen endlich das große Geheimnis verraten, welches sie seit seiner Geburt mit sich tragen. Klyden und Bortus weigern sich aber.
