The Orville - Staffel 3, Folge 6 vom 10.11.2025
Folge 6: Zweimal im Leben

68 Min. Ab 12

Die Orville erhält den Befehl, ein Gerät, welches Zeitreisen ermöglicht, in Sicherheit zu bringen. Dabei wird das Schiff von den Kayloniern angegriffen, welche die Technologie gegen ihre Feinde nutzen wollen. Zum Schutz von allen soll Gordon das Gerät vernichten. Dabei läuft etwas schief und er wird ins Jahr 2015 befördert. Die Crew versucht, ihn zurückzuholen, allerdings gelingt es ihnen nicht so einfach.

