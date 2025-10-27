The Orville
Folge 1: Elektrische Schafe
67 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
Die Attacke der Kaylonier verfolgt den jungen Marcus regelmäßig in seinen Träumen. Er kann Isaac nicht verzeihen, dass dieser sich am Anfang des Angriffs gegen die Crew und für die Eindringlinge entschieden hat. Nicht nur Marcus hegt Hassgefühle gegenüber Isaac, auch andere Mitglieder des Schiffes meiden ihn. Der Junge verliert seine Beherrschung und schreibt mit roter Farbe "Mörder" auf eine der Wände. Diese Tat hat katastrophale Folgen, mit denen keiner gerechnet hätte.
