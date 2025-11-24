The Orville
Folge 10: Zukunft ungewiss
78 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Nachdem Klyden und Bortus ihr Paarungsgelübde mit einem moclanischen Ritual aufgefrischt haben, entschließt sich Isaac, Claire einen Heiratsantrag zu machen. Die Ärztin ist allerdings unsicher, ob sie dem Bündnis zustimmen soll, da Isaac unsterblich ist, sie aber nicht. Die Orville nimmt indes Lysella auf, die sich aus Angst nicht mehr auf ihrem Planeten aufhalten möchte. Nach einer Weile ändert sie jedoch ihre Meinung ...
