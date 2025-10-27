Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Orville

Schattenreiche

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 2vom 27.10.2025
Schattenreiche

The Orville

Folge 2: Schattenreiche

63 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12

Mehrere Mitglieder der Orville begeben sich auf eine angeblich verlassene Raumstation. Unter anderem ist Admiral Paul Christie dabei, der Exmann von Claire, den sie seit 25 Jahren nicht mehr gesehen hat. Auf dem Schiff bemerkt Claire, dass etwas nicht stimmt und sie womöglich von lebender Energie umgeben sind. Zurück auf dem Mutterschiff bricht Paul zusammen und sein Gesicht verformt sich. Kurz darauf fallen alle Systeme der Orville aus und die Crew wird angegriffen.

