Aus unbekannten GräbernJetzt kostenlos streamen
The Orville
Folge 7: Aus unbekannten Gräbern
71 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12
Durch Zufall begegnet die Crew der Orville einem Kaylonier. Dieser stellt sich überraschenderweise ganz anders heraus als seine bisher bekannte feindliche Spezies. Eine Kybernetikerin hat ihn so umprogrammiert, dass er Gefühle empfinden und zeigen kann. Charly, die immer noch den Tod ihrer Freundin betrauert, ist skeptisch gegenüber dem Neuankömmling. Als er ihr jedoch erklärt, wieso sein Volk so bösartig ist, bringt das die junge Frau zum Nachdenken.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick