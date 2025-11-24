The Orville
Folge 9: Domino
76 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Charly und Isaac erfinden eine neue Waffe, die nur ihre Feinde, die Kaylonier, töten kann. Bei einem Treffen mit den drei Oberhäuptern der Kaylonier drohen die Unionsvertreter, die Superwaffe gegen sie zu benutzen, wenn diese sich nicht an den Frieden halten. Einige Tage später wird das Gerät von den Moclanern und der Kanzlerin der Krill gestohlen. Der Unionsrat muss enttäuscht feststellen, dass sie einen Verräter in ihren Reihen haben.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick