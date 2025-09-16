Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Power

Liebeschaos und Verrat: Die Villa im Ausnahmezustand

Liebeschaos und Verrat: Die Villa im Ausnahmezustand

Folge 23: Liebeschaos und Verrat: Die Villa im Ausnahmezustand

33 Min.Ab 12

Die Villa steht Kopf: Nach einer ausgelassenen Partynacht rücken die Power-Player-Ermittlungen in den Hintergrund. Stattdessen brodelt es zwischen den Bewohnern. Lorik und Aaron kommen sich näher, während Serkan und Emma für einen Schock sorgen - schließlich war Emma eigentlich mit Umut zusammen. Auch zwischen Vanessa und Julia knallt es heftig: Vanessa fühlt sich verraten. Liebe und hitzige Diskussionen bestimmen den Tag. Ein Gefühlschaos, das die Stimmung komplett auf den Kopf stellt.

Weitere Folgen in Staffel 1

