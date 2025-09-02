"Ich hab zwar Köpfchen aber ich bin nicht durchtrieben!" - Wer ist verdächtig?Jetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 3: "Ich hab zwar Köpfchen aber ich bin nicht durchtrieben!" - Wer ist verdächtig?
34 Min.Ab 12
Unser Mann in Gelb führt als Power Player weiterhin seine Mitkandidat:innen hinter's Licht. Leon wird bisher als störend empfunden und geht den meisten mit seiner Hyper-Energy auf die Nerven. Im Gladiator Game verhärtet sich der eine oder andere Verdacht und die ersten Allianzen bilden sich. Minderheiten müssen doch zusammenhalten, oder?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick