The Power
Folge 35: "Ich hoffe, dass wir uns nie wieder sehen" - der Power Player hat zwei Ziele!
33 Min.Ab 12
Isi hat Serkan enttarnt - der muss nun gehen. Nicht, ohne noch einmal für einen Streit zu sorgen: Isi habe ihren Pakt gebrochen, zudem nerve sowieso alles. Beim Auszug gibt es versöhnliche Worte - außer für Dilara. Zündstoff pur... Ab jetzt ist taktisches Handeln so wichtig wie noch nie. Allianzen werden geschmiedet, doch dann werden die Spieler:innen geschockt: Dieses Mal hat der Power Player zwei Zielpersonen! Wer hat ab dieser Episode die Macht?
