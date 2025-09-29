Falsche Hinweise, durchdachte Lügen und Misstrauen unter VerbündetenJetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 41: Falsche Hinweise, durchdachte Lügen und Misstrauen unter Verbündeten
32 Min.Ab 12
Während die Villa zum Haus der Lügen und Intrigen wird, steht die Immunitäts-Challenge an. Doch auch nachdem eine Person immun ist, nimmt das Verdächtigen um den Power Player kein Ende und spitzt sich immer mehr zum Chaos zu.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick