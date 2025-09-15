Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Power

Party-Eskalation: Ausgepowert bis zum Kontrollverlust

Staffel 1Folge 22

Folge 22: Party-Eskalation: Ausgepowert bis zum Kontrollverlust

34 Min.Ab 12

Lorik und Isi haben die Möglichkeit einen neuen Hinweis auf die Power Player zu erspielen. Doch Emmas Verdacht, dass Vanessa der zweite Power Player ist, verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Bei einer Party in der Villa gehen stattdessen alle Augen auf Serkan und Emma, die zum Ende zu zweit verschwinden.

