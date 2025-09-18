Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Power

Die Promis geraten an ihre Grenzen!

Die Promis geraten an ihre Grenzen!

The Power

Folge 27: Die Promis geraten an ihre Grenzen!

31 Min.Ab 12

Stress in der Villa aufgrund von femininen und maskulinen Energien. Alles nur Firlefanz oder ist da was dran? Emma wollte mal was von Lorik? Die "Temptation Island" Vergangenheit holt sie ein. Und Lucas steht worauf Lucas eben steht: Männer! Aaron will von ihm wissen, warum Croptops für ihn feminin kodiert sind. Und überhaupt, alles was er macht, macht er doch nur aufgrund seiner Sozalisierung? Matthias ist noch immer an Cosmio gebunden...

The Power
The Power

The Power

