Wildcard Challenge - Kassel kickt rein - Folge 01

57 Min.Ab 12

Start in Kassel, null Plan, null Geld und direkt Chaos. Während Jerry an der Tankstelle festklebt und ans Aufgeben denkt, schaltet Kodiak in den Turbo Richtung Norden. Taube verirrt sich charmant im Kreisverkehr des Schicksals, Käthe folgt falschen Tipps in die falsche Richtung und Marc macht den ersten großen Move.

