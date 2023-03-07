Ein Blick in die ZukunftJetzt kostenlos streamen
The Rise of Esports
Folge 3: Ein Blick in die Zukunft
42 Min.Folge vom 07.03.2023Ab 12
Durch den Boom des Esports wollen immer mehr Unternehmen und Spieleentwickler einen Teil der Gewinne einstreichen. Doch es gibt nur wenige Spiele, die sich tatsächlich für die Sportart eignen und durch die treue Fangemeinde zum weltweiten Erfolg werden. Der ständige Fokus auf immer mehr Umsatz führt schließlich dazu, dass Firmen die Liebe zum Spiel aus den Augen verlieren.
