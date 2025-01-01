Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 1Folge 2
Folge 2: Chapter 2

49 Min.Ab 12

Myfanwy kann sich noch immer an nichts erinnern. Sie weiß allerdings, dass einer ihrer Kollegen sie hintergangen haben muss. In Briefen, die sie sich vor ihrem Gedächtnisverlust geschrieben hat, erfährt die junge Frau Dinge aus ihrer Vergangenheit. Mithilfe eines Experiments will Linda ihrer Angestellten helfen, die Amnesie zu überwinden. Ihre Abteilung ermittelt derweil in einem Mordfall, bei dem ein amerikanischer Agent brutal zu Tode kam.

