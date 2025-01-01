Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The Rook

Chapter 3

ProSieben FUNStaffel 1Folge 3
Joyn Plus
Chapter 3

Chapter 3Jetzt ohne Werbung streamen

The Rook

Folge 3: Chapter 3

50 Min.Ab 12

Die Ungewissheit über ihr Schicksal quält Myfanwy. Sie leidet unter Panikattacken und Schlaflosigkeit. Ihre Recherchen ergeben, dass die Checquy im Verdacht steht, EVAs - Menschen mit besonderen Fähigkeiten - auszunutzen und für ihre Zwecke zu missbrauchen. Myfanwy weiß nicht, was sie glauben soll. Als ihr eine Gruppe von Männern auflauert, kann sie in letzter Minute mit der Hilfe ihrer Kollegen fliehen.

Alle Staffeln im Überblick

The Rook
ProSieben FUN
The Rook

The Rook

Alle 1 Staffeln und Folgen