The Rook
Folge 3: Chapter 3
50 Min.Ab 12
Die Ungewissheit über ihr Schicksal quält Myfanwy. Sie leidet unter Panikattacken und Schlaflosigkeit. Ihre Recherchen ergeben, dass die Checquy im Verdacht steht, EVAs - Menschen mit besonderen Fähigkeiten - auszunutzen und für ihre Zwecke zu missbrauchen. Myfanwy weiß nicht, was sie glauben soll. Als ihr eine Gruppe von Männern auflauert, kann sie in letzter Minute mit der Hilfe ihrer Kollegen fliehen.
The Rook
Genre:Fantasie, Thriller, Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
