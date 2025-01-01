The Rook
Folge 7: Prologue
52 Min.Ab 16
Einen Monat bevor Myfanwy ihr Gedächtnis verliert, stellt sie der Agency eine junge Frau vor, die sich scheinbar in Zeitlinien bewegen kann. Die Autistin ist in der Lage, Aktienkurse exakt vorherzusagen. Allerdings ist das nicht ihre einzige Fähigkeit: Josie beschreibt detailliert, was Myfanwy zustoßen wird. Im Anschluss bereitet die Angestellte des britischen Geheimdienstes alles für den Ernstfall vor. Myfanwys Schwester sucht derweil Linda auf, um ihr ein Angebot zu machen.
Alle Staffeln im Überblick
The Rook
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Fantasie, Thriller, Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren