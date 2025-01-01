Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Rook

Prologue

ProSieben FUNStaffel 1Folge 7
Prologue

The Rook

Folge 7: Prologue

52 Min.Ab 16

Einen Monat bevor Myfanwy ihr Gedächtnis verliert, stellt sie der Agency eine junge Frau vor, die sich scheinbar in Zeitlinien bewegen kann. Die Autistin ist in der Lage, Aktienkurse exakt vorherzusagen. Allerdings ist das nicht ihre einzige Fähigkeit: Josie beschreibt detailliert, was Myfanwy zustoßen wird. Im Anschluss bereitet die Angestellte des britischen Geheimdienstes alles für den Ernstfall vor. Myfanwys Schwester sucht derweil Linda auf, um ihr ein Angebot zu machen.

The Rook
ProSieben FUN
The Rook

The Rook

