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The Rookie

Crashkurs

Puls8 HDStaffel 1Folge 2vom 08.08.2026
Crashkurs

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The Rookie

Folge 2: Crashkurs

42 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12

Ein Entführungsfall bringt Nolan dazu, sich grundlegende Fragen über Recht und Gewissen zu stellen. Talia macht ihm klar, dass er tief in sich selbst blicken muss, um den richtigen Weg zu finden. Parallel dazu wird Lucys Geduld durch einen Wechsel in der Ausbildung auf eine harte Probe gestellt - ihr neuer Mentor hat es faustdick hinter den Ohren.

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