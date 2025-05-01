Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The Serpent Queen

Die erste Regentschaft

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 5
Joyn Plus
Die erste Regentschaft

Die erste RegentschaftJetzt ohne Werbung streamen

The Serpent Queen

Folge 5: Die erste Regentschaft

50 Min.Ab 16

Nach dem Tod König Franz I. wurde Heinrich zum neuen König gesalbt und Katharina zur Königin von Frankreich ernannt. Ihr raffiniertes Urteilsvermögen und ihr strategischer Weitblick ebneten ihr außerdem den Weg in den Kronrat. Allerdings musste sie sich bei den anderen Mitgliedern erst noch das Vertrauen erarbeiten, um in dieser Position Anerkennung zu finden - insbesondere, als Heinrich in den Krieg zieht und Katharina die Regentschaft übergibt.

Alle Staffeln im Überblick

The Serpent Queen
SAT.1 emotions
The Serpent Queen

The Serpent Queen

Alle 1 Staffeln und Folgen