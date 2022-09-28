Nelson Müller verrät seine GeheimzutatenJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 2: Nelson Müller verrät seine Geheimzutaten
144 Min.Folge vom 28.09.2022Ab 6
Unter dem Motto "Musik auf dem Löffel" stehen unsere Hobby- und Profiköch:innen heute beim Teamkochen vor der Herausforderung, Musik und Geschmack auf eine Ebene zu bringen. Wessen kulinarische Komposition wird die Jury überzeugen können? Beim Solokochen kommen die Geheimzutaten des Gastjurors Nelson Müller auf den Speiseplan: Aus ghanaischem Kakao, Alb-Safran und Pumpernickel sollen echte Genuss-Erlebnisse auf den Löffel gezaubert werden.
