SAT.1Staffel 10Folge 4vom 12.10.2022
Folge 4: Eine der härtesten Challenges mit The Duc Ngo

140 Min.Folge vom 12.10.2022Ab 6

Unter dem Motto "Fusionsküche" testet Gastjuror The Duc Ngo heute die Fähigkeit der Kandidat:innen, Kochtraditionen aus unterschiedlichen Ländern miteinander zu verbinden. Welche Kreationen ergeben sich z.B. aus der chinesischen und französischen Küche? Im Solokochen gilt es anschließend, Majoran, Kaffirlimetten-Blätter sowie Ducs Lieblingsgewürz Kreuzkümmel zu kombinieren bis im Entscheidungskochen BBQ-Aromen auf den Löffel gebracht werden müssen, die Duc schmecken!

