"Bayern des samma mia" - es wird zünftig mit Gastjuror Alexander Huber Jetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 5: "Bayern des samma mia" - es wird zünftig mit Gastjuror Alexander Huber
140 Min.Folge vom 19.10.2022Ab 6
Im Teamkochen dürfen die Kandidat:innen heute unter dem wachsamen Auge von Gastjuror Alexander Huber Köstlichkeiten aus Bayern kredenzen. Wie wäre es denn mit einem süßen Schmankerl oder einer typischen Spezialität aus dem Biergarten? Im Solokochen kommen anschließend Alexanders Geheimzutaten Huchen, Forelle und bayerische Garnele zum Einsatz bis es im Entscheidungskochen schließlich heißt: "O'zapft is!" Wem gelingt es, Bier zum Star auf dem Löffel zu machen?
