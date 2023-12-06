Süß und salziger Nikolaus-Tag: Roland Trettl sorgt für Chaos und ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 7: Süß und salziger Nikolaus-Tag: Roland Trettl sorgt für Chaos und Überraschungen
139 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 6
"Der Nikolaus war da!" Fürs Teamkochen hat er seine Lieblingszutaten wie "Clementine" oder "Lebkuchen" auf die Lose geschrieben. Die Aufgaben der Gastjuroren Gerhard Retter und Roland Trettl lauten: winterliche Löffel-Kreationen. Im Solokochen werden die Zutaten, die eben noch zuckersüß eingesetzt wurden, für ein herzhaftes Löffel-Gericht verwendet. Im Entscheidungskochen setzen sich die Kochtalente kreativ mit dem Weihnachtsmarkt-Klassiker "Glühwein" auseinander.
