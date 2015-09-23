Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 4vom 23.09.2015
Folge 4: Die Fleisch-Löffel - tierisch lecker?

113 Min.Folge vom 23.09.2015Ab 12

Das Motto der 4. Folge lautet "Fleisch". Die verbliebenen zehn Kandidaten müssen Tierisches auf ihre Verkostungslöffel zaubern um weiterzukommen. In der Team-Challenge entscheidet diesmal Ludwig Maurer als Gastjuror, welche Speisen ihn am meisten verzücken.

