Die Fleisch-Löffel - tierisch lecker?Jetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 4: Die Fleisch-Löffel - tierisch lecker?
113 Min.Folge vom 23.09.2015Ab 12
Das Motto der 4. Folge lautet "Fleisch". Die verbliebenen zehn Kandidaten müssen Tierisches auf ihre Verkostungslöffel zaubern um weiterzukommen. In der Team-Challenge entscheidet diesmal Ludwig Maurer als Gastjuror, welche Speisen ihn am meisten verzücken.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick